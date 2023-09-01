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Сотрудники ИркАЗа успели заехать в каждую школу Шелехова

Сотрудники Иркутского алюминиевого завода по традиции поздравили с 1 сентября коллективы образовательных учреждений, учеников и родителей с началом учебного года.

Яркие букеты цветов, подарки с теплыми поздравлениями педагогам вручали директор по персоналу завода Елена Мартынова, руководитель пресс-службы Екатерина Видасьева, руководитель Рабочего совета Дмитрий Дрягин и глава города Шелехова Алексей Тенигин. Учителя были искренне рады увидеть своих бывших учеников, а ныне – активистов Иркутского алюминиевого завода.

– От лица коллектива Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ поздравляю всех – родителей, детей, педагогов с 1 сентября! Желаю ребятам уверенно покорять вершины знаний и чтобы каждая высокая оценка стала стимулом для новых достижений! С праздником!, – Дмитрий Дрягин, председатель Рабочего совета ИркАЗа.

Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ уже много лет помогает школам города Шелехова, также на регулярной основе для шелеховских школьников проводят экскурсии на предприятие и знакомят с историей завода, производством и корпоративной культурой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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