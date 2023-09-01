Иркутск отпразднует День Байкала на острове Юность в выходные

Празднование Дня Байкала состоится 3 сентября возле танцплощадки на острове Юность – вход для всех желающих будет свободным, рассказали в мэрии.

С 12:30 до 16:00 будут развернуты презентационные площадки. Для гостей пройдут мастер-классы.

В 13:00 запланировано торжественное открытие праздника и перфоманс «Рисуем Байкал». На сцене выступят творческие коллективы города.

В 14:00 будет дан старт забегу «За чистый воздух».

В 15:00 начнется чемпионат по сбору пазлов.

В 16:00 состоится награждение лучших бегунов и участников перфоманса. Праздник завершится концертом.