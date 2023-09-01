Такси «Максим» сбило ребенка на пешеходном переходе в Иркутске

Автомобиль службы заказа такси «Максим» сегодня попал в ДТП в Иркутске – он сбил ребенка: инцидент произошел на улице Улан-Баторской, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Фото пресс-службы региональной полиции

Происшествие попало на видео. На записи видно, как ребенок перебегает дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и натыкается на капот не успевающего притормозить транспортного средства.

Известно, что за рулем машины Kia Rio был 52-летний мужчина. Сбитому им 11-летнему мальчику потребовалась госпитализация – у него различные травмы. По факту инцидента проводится проверка.