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Залив Ангары у Юности в Иркутске признали опасным для купания

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели исследование воды из залива реки Ангары в районе острова Юность в Иркутске. О результатах рассказали в пресс-службе мэрии.

«Установлено превышение гигиенических нормативов по энтерококкам/стрептококкам и общим колиформным бактериям. Купание в такой воде или использование ее в пищу может привести к кишечной инфекции», – сообщили в администрации.

В настоящее время купание запрещено во всех водоемах Иркутска. Также жителей просят воздержаться от использования ресурсов из них для питья и приготовления пищи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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