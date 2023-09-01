Залив Ангары у Юности в Иркутске признали опасным для купания

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели исследование воды из залива реки Ангары в районе острова Юность в Иркутске. О результатах рассказали в пресс-службе мэрии.

«Установлено превышение гигиенических нормативов по энтерококкам/стрептококкам и общим колиформным бактериям. Купание в такой воде или использование ее в пищу может привести к кишечной инфекции», – сообщили в администрации.

В настоящее время купание запрещено во всех водоемах Иркутска. Также жителей просят воздержаться от использования ресурсов из них для питья и приготовления пищи.