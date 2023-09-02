Более тысячи иркутян за год пожаловались на майнеров: «Проблема приняла угрожающий характер»

Свыше 1 тысячи жалоб от горожан поступило за этот год на майнеров – по факту каждого случая проводится проверка, рассказали в мэрии.

«Если раньше мы сталкивались с единичными случаями, то, к сожалению, на текущий момент данная проблема приняла уже угрожающий характер, потому что машинки, так называемые «асики», начинают ставить в подъездах, на чердаках, в подвалах и других подсобных помещениях, – пояснил начальник Правобережного отделения ООО «Иркутскэнергосбыт» Сергей Якимов.

У данной деятельности есть последствия, например, скачки напряжения в сети, аварийные отключения света, снижение мощности, короткие замыкания и пожары. Зафиксированы и коммунальные аварии: зимой в одном из домов на улице Верхней Набережной прорвало трубы. Собственник жилья держал окна открытыми для охлаждения техники.

Кроме того, зачастую электричество для работы майнинговых ферм оплачивают соседи по статье «Общедомовые нужды», потому что техника подключена в обход счетчика.

Чтобы бороться с проблемой нелегального майнинга, власти советуют сообщать о данной деятельности на горячую линию 8-800-100-9-777.