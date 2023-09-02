Электричество отключилось на центральных улицах Иркутска во время дождя

Сильный дождь обрушился на Иркутск – во время непогоды на нескольких центральных улицах частично отключился свет, рассказали в пресс-службе мэрии.

В частности, на улицах Желябова, Халтурина, Ударника, Пролетарская, Фурье, Чехова, Некрасова, Карла Либкнехта, Бабушкина. В настоящее время причину устанавливают.

Восстановительные работы проведут специалисты Южных электрических сетей.

Кроме того, из-за повреждения опоры ЛЭП без света остались жители домов № 27, 28, 30, 32, 33-35 на улице Набережная Иркута. Электроснабжение здесь восстановят 2 сентября.