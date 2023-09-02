Эксперт УК ПСБ оценил курс рубля в сентябре

Банк России может пойти еще на одно повышение ключевой ставки, если курс доллар превысит отметку 100 рублей. Такой прогноз озвучил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

– Ожидаем, что доллар в сентябре будет стоить в пределах 93-97 руб. Продажи экспортеров будут играть ключевую роль в динамике курса рубля, – считает Николай Рясков. – Если этой меры окажется недостаточно и рост стоимости доллара превысит 100 рублей, Банк России может пойти на очередное повышение ключевой ставки. Впрочем, гипотетическое повышение ставки не окажет существенного влияния на курс. Куда большее воздействие оно может оказать на денежно-кредитную политику.

Резкое повышение ключевой ставки с 8,5 до 12,0% 15 августа лишь частично сдержало тенденцию падения рубля, российская валюта сохраняет слабость, любые попытки укрепления быстро заканчивались просадкой. В пятницу, 1 сентября, курс доллара к рублю на Мосбирже составил 96,09 руб.