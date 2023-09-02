Дом офицеров отремонтируют в Иркутске: на проект потратят 4,2 млн рублей

Капитальный ремонт собираются провести в Доме офицеров на улице Карла Маркса, 47 в Иркутске, следует из данных «Ростендера».

Сейчас ищут подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию. Прием заявок на участие открыт до 12 сентября. Начальная цена государственного контракта составляет 4,2 млн рублей.

Мероприятия пройдут в рамках государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2025 годы. Работы собираются завершить в 2025 году.

Известно, что двухэтажный каменный особняк был построен по заказу купчихи Христины Колыгиной. Его возвели на месте сгоревших после большого пожара деревянных складов. Над проектом работал бывший городской архитектор Владислав Кудельский.

В 1921 году здание было национализировано и передано государственной власти. В 1945-1953 годах это был окружной Дом офицеров Красной армии Военно-Сибирского военного округа. Музей боевой славы открыли здесь в 1975 году.