Новости

В здании ангарского училища разместят школу: на капремонт направят более 200 млн рублей

Капитальный ремонт бывшего здания училища № 8 проводят в Ангарске – после завершения работ здесь разместят школу № 10, рассказали в правительстве Иркутской области.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

«В муниципалитетах должно быть плановое развитие. Жителям важно, как развивается система образования, культуры, реконструируются общественные пространства, создаются условия для жизни. Поэтому утверждаются программы социально-экономического развития территорий. При развитии населённых пунктов необходимо учитывать потребности жителей, их пожелания», – отметил Игорь Кобзев.

Восстановить много лет нефункционирующее здание просили горожане. Ремонт проводится в рамках госпрограммы «Развитие образования». Стоимость работ по контракту – более 235,8 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Отели 5*: нужны ли они Иркутску?
Реконструкцию здания «Востсибугля» начали в Иркутске
5* в Иркутске. Как премиум-отели изменят жизнь региона
«Сегодня турист едет мимо Иркутска»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес