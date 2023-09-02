В здании ангарского училища разместят школу: на капремонт направят более 200 млн рублей

Капитальный ремонт бывшего здания училища № 8 проводят в Ангарске – после завершения работ здесь разместят школу № 10, рассказали в правительстве Иркутской области.

Фото правительства Иркутской области

«В муниципалитетах должно быть плановое развитие. Жителям важно, как развивается система образования, культуры, реконструируются общественные пространства, создаются условия для жизни. Поэтому утверждаются программы социально-экономического развития территорий. При развитии населённых пунктов необходимо учитывать потребности жителей, их пожелания», – отметил Игорь Кобзев.

Восстановить много лет нефункционирующее здание просили горожане. Ремонт проводится в рамках госпрограммы «Развитие образования». Стоимость работ по контракту – более 235,8 млн рублей.