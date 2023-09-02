В здании ангарского училища разместят школу: на капремонт направят более 200 млн рублей

Капитальный ремонт бывшего здания училища № 8 проводят в Ангарске – после завершения работ здесь разместят школу № 10, рассказали в правительстве Иркутской области.
«В муниципалитетах должно быть плановое развитие. Жителям важно, как развивается система образования, культуры, реконструируются общественные пространства, создаются условия для жизни. Поэтому утверждаются программы социально-экономического развития территорий. При развитии населённых пунктов необходимо учитывать потребности жителей, их пожелания», – отметил Игорь Кобзев.
Восстановить много лет нефункционирующее здание просили горожане. Ремонт проводится в рамках госпрограммы «Развитие образования». Стоимость работ по контракту – более 235,8 млн рублей.