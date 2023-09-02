Половина месячной нормы осадков выпала в Иркутске за полдня

Последствия ливня продолжают устранять в Иркутске. По данным специалистов, за полдня, пока шли сильные дожди, выпала почти половина месячной нормы, рассказали в мэрии.

С 21:00 1 сентября до 6:00 2 сентября выпало почти 50 % месячной нормы осадков: 25 мм при норме 53 мм.

«Откачку воды выполняем на Декабрьских Событий, Красногвардейской и других улицах. Сейчас задействованы более 150 человек и 70 единиц техники. После ночного ливня с городских дорог вывезли 50 тонн мусора, эту работу продолжаем», – рассказал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

В течение дня коммунальщики проводят уборку дорог, тротуаров и подземных переходов. Особое внимание уделяют очистке дождеприемных колодцев. Такие работы выполняют на улицах Мира, Авиастроителей, Сибирских Партизан, Декабрьских Событий, Фридриха Энгельса, Розы Люксембург, Ширямова, Трилиссера, в микрорайоне Юбилейный и др.

Напомним, сегодня все муниципальные службы переведены на усиленный режим работы ввиду непогоды.