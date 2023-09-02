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Грунтовую дорогу Иркутск – Оса – Усть-Уда заасфальтируют позже, чем планировалось

Реконструкцию грунтовой дороги Иркутск – Оса – Усть-Уда ведут в Приангарье – в настоящее время работы идут на участке протяженностью 13,2 км, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Дорога идет в обход села Бильчир, поселков Жданово и Приморский. В этом году на всем протяжении отрезка должен был появится асфальт. Но из-за особенностей технологического процесса в срок и в полном объеме подрядчик эти работы не выполнит», – пояснили власти.

В этом строительном сезоне планируют закрыть асфальтом 7 километров. Остальные – в следующем. Вопрос о переносе сроков будет вынесен на технический совет регионального минтранса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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