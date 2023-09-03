Гигантскую майнинговую ферму выставили на продажу в Иркутской области за 200 млн рублей

Майнинговую ферму, площадь которой 20 тысяч квадратных метров, продают в Иркутской области – ее стоимость составляет 200 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

Точное местоположение объекта не сообщается. Известно лишь, что он имеет возможность технологического присоединения электрической мощности до 50 МВт. Лот является готовым арендным бизнесом с фермой и земельным участком.

Продавец утверждает, что продажа является закрытой. На все вопросы он готовить ответить только в ходе личной встречи. «Людям финансово неподготовленным просьба нас не беспокоить», – резюмируется в объявлении.