Мошенники стали приходить к жителям Иркутской области домой: уже есть жертвы

Две пенсионерки стали жертвой мошенников – злодеи пришли к потерпевшим домой. Подробности инцидентов рассказали в полиции Иркутской области.

Первой жертвой аферистов стала 90-летняя местная жительница. Накануне к ней домой явились двое мужчин, сообщив о ДТП с участием дочери. Пострадавшая сообщила о давней кончине своего ребенка и рассказала, что у нее есть только внучка и правнучка.

Преступники быстро сориентировались, подтвердив факт случившегося именно с ними. Они также пояснили, что пострадавшей стороне нужно оплатить ремонт автомобиля, в противном случае на ее родных заведут уголовное дело и отправят в тюрьму на 4 года.

Пенсионерка предложила им забрать все свои сбережения – более 200 тысяч рублей для спасения родственников.

Второй похожий инцидент произошел в Усолье-Сибирском. Там 70-летней женщине на стационарный телефон позвонил человек, который представился следователем и сообщил о ДТП с участием внучки, назвав ее фамилию и имя. Для спасения последней от уголовной ответственности требовались деньги.

Позже к ней пришел мужчина в кудрявом длинном парике и солнцезащитных очках, представился водителем правозащитника и забрал накопления в размере 100 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».