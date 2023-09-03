Новый 80-километровый водовод в Осинском районе запустят уже в этом году: дата

Строительство водовода протяженностью более 80 километров в Осинском районе Иркутской области завершается. Когда объект будет запущен, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Строительство идет с опережением графика. Уже построено 80 км сетей, установлено 25 колонок из 101, начинаются пусконаладочные работы. Планируем запустить систему 5 ноября, в день Осинского района, что станет еще одним шагом на пути создания комфортных условий проживания в сельской местности», – сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Система централизованного водоснабжения в селах Оса, Майск, Ирхидей и Каха-Онгойском муниципальном образовании строится по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Новые сети должны обеспечить питьевой водой 10,4 тыс. человек.

Общая цена контракта составила 855 млн рублей. Средства на работы выделены из федерального, областного и местного бюджетов.