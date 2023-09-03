Более 5 тысяч иркутян присоединились к крестному ходу в городе

Крестный ход с мощами святителя Иннокентия состоялся сегодня в Иркутске в рамках празднования дней русской духовности и культуры «Сияние России» – к мероприятию присоединились свыше 5 тысяч человек, рассказали в мэрии.

Фото мэрии Иркутска

Перед крестным ходом на площади графа Сперанского возле часовни Казанской иконы Божией Матери прошла божественная литургия. Собравшихся поприветствовал митрополит Иркутский и Ангарский Владыка Максимилиан и другие гости мероприятия.

После литургии начался непосредственно крестный ход. После него в сквере Кирова прошел праздничный концерт русской духовной и народной музыки. Здесь же состоялась выставка-ярмарка прикладного творчества общественных организаций города и книжная ярмарка иркутских писателей «Литературный квартал».