15 августа на внеплановом заседании ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 12% годовых. Следом за решением регулятора выросли ставки по вкладам в большинстве банков. Так, максимальные ставки по депозитам в иркутских банках теперь составляют 11,0-12,5%. Но ставки могут подняться еще выше, прогнозируют эксперты. В пятницу, 1 сентября, глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила еще одно повышение ключевой ставки, так как эта мера с «определенным временным лагом» должна привести к укреплению национальной валюты.
Портал SIA.RU собрал топ вкладов с максимально высокой доходностью. Для выборки лучших вкладов мы использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.
Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 1 сентября 2023 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.
ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске
( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )
|№
|Банк
|Название
|Ставка, %
|Сумма от, руб
|Срок вклада
|Выплата %
|Пополнение / Снятие
|Доп-но
|На сайте банка
|1
|Байкалкредобанк
|Байкал «Капитальный»
|12,50
|1 000 000
|3 мес
|В конце срока
|Да / Нет
|-
|http://www.baikalcredobank.ru/phis_contribution/
|2
|Альфа-Банк
|Альфа-Вклад. Максимальный
|12,00
|50 000
|3 года
|Ежемеесячно
|Нет / Нет
|С капитализацией. Для всех клиентов
|https://alfabank.ru/make-money/deposits/alfa/?platformId=alfasite
|3
|Байкальский банк ПАО Сбербанк
|Лучший % (до 31 декабря 2023 года) (открытие в СберБанк Онлайн)
|12,00
|100 000
|3 года
|В конце срока
|Нет / Нет
|Повышенная ставка - на деньги, которых не было на ваших вкладах в СберБанке в последние 3 месяца
|https://www.sberbank.com/ru/person/contributions/deposits/luchshiy_procent
|4
|Банк УРАЛСИБ
|Доход Премиум
|11,61
|1 000 000
|3 года
|Ежемесячно
|Нет / Нет
|С капитализацией
|https://www.uralsib.ru/premium/vklady/dokhod-premium
|5
|Примсоцбанк
|Надежный
|11,30
|10 000
|6 мес
|В конце срока
|Да / Нет
|Только в интернет-банке
|https://pskb.com/deposit/nadejniy/
|6
|Банк "Приморье"
|Максимальный
|11,00
|500
|3 мес
|Ежемеесячно
|Да / Нет
|-
|https://www.primbank.ru/deposit/vklad-maksimalnyy/
|7
|Банк Открытие
|Первый
|11,00
|50 000
|3 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|-
|https://www.open.ru/deposits/first?from=deposit_list
|8
|Дальневосточный банк
|«Доходный» / «Доходный онлайн»
|11,00
|10 000
|3 мес
|В конце срока
|Да / Нет
|-
|https://www.dvbank.ru/deposits/vklad-dokhodnyy-dokhodnyy-onlayn/
|9
|Ингосстрах Банк
|Тридцать
|11,00
|50 000
|6 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|-
|https://www.ingobank.ru/personal/deposits/30/
|10
|РЕАЛИСТ БАНК
|Акционный
|11,00
|50 000
|6 мес
|Ежемесячно
|Да / Нет
|-
|https://realistbank.ru/individuals/deposits/aktsionnyy/
|11
|Россельхозбанк
|Доходный
|11,00
|3 000
|3 мес
|В конце срока
|Нет / Нет
|Только в интернет-банке, для клиентов банка
|https://www.rshb.ru/natural/deposits/income