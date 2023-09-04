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ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

15 августа на внеплановом заседании ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 12% годовых. Следом за решением регулятора выросли ставки по вкладам в большинстве банков. Так, максимальные ставки по депозитам в иркутских банках теперь составляют 11,0-12,5%. Но ставки могут подняться еще выше, прогнозируют эксперты. В пятницу, 1 сентября, глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила еще одно повышение ключевой ставки, так как эта мера с «определенным временным лагом» должна привести к укреплению национальной валюты.

Портал SIA.RU собрал топ вкладов с максимально высокой доходностью. Для выборки лучших вкладов мы использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 1 сентября 2023 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

Банк Название Ставка, % Сумма от, руб Срок вклада Выплата % Пополнение / Снятие Доп-но На сайте банка
1 Байкалкредобанк Байкал «Капитальный» 12,50 1 000 000 3 мес В конце срока Да / Нет - http://www.baikalcredobank.ru/phis_contribution/
2 Альфа-Банк Альфа-Вклад. Максимальный 12,00 50 000 3 года Ежемеесячно Нет / Нет С капитализацией. Для всех клиентов https://alfabank.ru/make-money/deposits/alfa/?platformId=alfasite
3 Байкальский банк ПАО Сбербанк Лучший % (до 31 декабря 2023 года) (открытие в СберБанк Онлайн) 12,00 100 000 3 года В конце срока Нет / Нет Повышенная ставка - на деньги, которых не было на ваших вкладах в СберБанке в последние 3 месяца https://www.sberbank.com/ru/person/contributions/deposits/luchshiy_procent
4 Банк УРАЛСИБ Доход Премиум 11,61 1 000 000 3 года Ежемесячно Нет / Нет С капитализацией https://www.uralsib.ru/premium/vklady/dokhod-premium
5 Примсоцбанк  Надежный 11,30 10 000 6 мес В конце срока Да / Нет Только в интернет-банке https://pskb.com/deposit/nadejniy/
6 Банк "Приморье" Максимальный 11,00 500 3 мес Ежемеесячно Да / Нет - https://www.primbank.ru/deposit/vklad-maksimalnyy/
7 Банк Открытие Первый 11,00 50 000 3 мес В конце срока Нет / Нет - https://www.open.ru/deposits/first?from=deposit_list
8 Дальневосточный банк «Доходный» / «Доходный онлайн» 11,00 10 000 3 мес В конце срока Да / Нет - https://www.dvbank.ru/deposits/vklad-dokhodnyy-dokhodnyy-onlayn/
9 Ингосстрах Банк Тридцать 11,00 50 000 6 мес В конце срока Нет / Нет - https://www.ingobank.ru/personal/deposits/30/
10 РЕАЛИСТ БАНК Акционный 11,00 50 000 6 мес Ежемесячно Да / Нет - https://realistbank.ru/individuals/deposits/aktsionnyy/
11 Россельхозбанк Доходный 11,00 3 000 3 мес В конце срока Нет / Нет Только в интернет-банке, для клиентов банка https://www.rshb.ru/natural/deposits/income

/ Сибирское Информационное Агентство /
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