15 августа на внеплановом заседании ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 12% годовых. Следом за решением регулятора выросли ставки по вкладам в большинстве банков. Так, максимальные ставки по депозитам в иркутских банках теперь составляют 11,0-12,5%. Но ставки могут подняться еще выше, прогнозируют эксперты. В пятницу, 1 сентября, глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила еще одно повышение ключевой ставки, так как эта мера с «определенным временным лагом» должна привести к укреплению национальной валюты.

Портал SIA.RU собрал топ вкладов с максимально высокой доходностью. Для выборки лучших вкладов мы использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 1 сентября 2023 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )