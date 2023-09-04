Почти все работники в Иркутске теряют доходы во время больничных

Отправляться на больничные большинству жителей Иркутска невыгодно – в этот период работники теряют заработки: к такому выводы пришли аналитики SuperJob, которые провели соответствующее исследование. Результаты есть у SIA.RU.

«Сотрудникам с небольшим стажем и работникам с высокой заработной платой ходить на больничные невыгодно в финансовом плане: они теряют в доходе. Нередко эти люди не обращаются в поликлинику и предпочитают «болеть на работе», подвергая коллег опасности заражения», – отметили специалисты.

Вместе с тем работодатели в столице Приангарья в основном не практикуют доплаты для сотрудников, ушедших на больничный, чтобы компенсировать снижение их заработной платы: в 7 из 10 компаний таковые меры отсутствуют.

Но в 7% организаций сотрудникам на больничном все же доплачивают до среднего заработка, еще в 4% – до фактического. В 1 из 100 компаний доплачивают до полного оклада. Еще 1% работодателей практикует фиксированную выплату сверх больничного листа.

В 12% компаний решение о выплатах сверх больничного листа принимается в индивидуальном порядке.