Зависит ли выживаемость бизнеса от вовлеченности сотрудников в жизнь компании?

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос компаний-работодателей по всей стране и выяснила, как компании оценивают насколько вовлечены их сотрудники в корпоративную жизнь и как сильно это влияет на бизнес-показатели. Опрос показал, что лишь 22% работодателей интересуются, вовлечены ли сотрудники в жизнь организации.

Большинство компаний вовлеченность своих сотрудников понимают, как общую включенность в жизнь компании и разделение ее ценностей – так ответили 90% представителей бизнеса. Еще 38% работодателей добавили, что также подразумевают под этим понятием инициативность сотрудников, 18% заявили, что по смыслу также подходит удовлетворённость работой, а 1% считают, что вовлеченность – равно лояльности компании.

В половине (50%) компаний замеров вовлеченности сотрудников не проводят вообще. У 21% ранее проходили исследования включенности сотрудников в жизнь компании, но сейчас такая практика прекращена. И наконец, лишь в 22% компаний на постоянной основе интересуются, насколько же вовлечены их работники в жизнь бизнеса.

Те компании, которые хоть как-то интересуются показателем вовлеченности своих работников, начали это делать в 2022 году (так ответили 41% респондентов). Еще треть (36%) приступили к исследованию связи работников и бизнеса только в 2023 году. И только почти каждая четвертая компания (23%) замеряет уровень вовлеченности сотрудников в корпоративную жизнь от двух лет и более.

При этом почти половина (49%) компаний, прошедших опрос, заявили, что в целом последний замер вовлеченности сотрудников в жизнь их компании показал высокий уровень (от 70 до 99%). Еще треть (36%) признались, что в их компании включенность сотрудников на среднем уровне. А вот 7% отметили низкий уровень включенности в жизнь организации.

«Практика показывает, что исследование уровня вовлеченности работников в жизнь компании может помогать в работе. Например, 69% компаний таким образом могут отслеживать настроения сотрудников и в случае текучки кадров влиять на сохранение работников, удерживать и развивать персонал. Это крайне важный инструмент в период острейшего кадрового дефицита, в котором находится современный рынок труда. Более того, 26% работодателей отметили, что аналитика степени вовлеченности помогает отслеживать причины увольнений. А 21% заявили, что такая практика помогает при планировании стратегии компании. В данном случае важно понимать, что бизнес-показатели любой компании взаимосвязаны с вовлеченностью сотрудников в жизнь организации. С этим мнением согласны 96% опрошенных работодателей», - отмечает Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.