Сколько на Байкале микропластинка, почему исчезают губки и рачки?

Ученые занимаются мониторингом экосистемы озера с начала июля до середины сентября. Исследования проводят сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова, Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Московского физико-технического института и другие ученые. Они изучают состояние акватории в районе Большого Голоустного, Листвянки, Ольхона, Гремячинска, Танхоя, Бабушкина, Максимихи, дельты Селенги. Часть проб воды анализируют на месте, часть увозят для химического анализа в Москву.

Фото Маргариты Романовой

В первую очередь ученые оценивают содержание в воде микропластика. Его частицы аккумулируют токсичные органические вещества. Пластик по пищевой цепи поступает от обитателей байкальских вод к более крупным существам, а также к человеку.

Михаил Колобов, старший научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ:

— Содержание пластика в байкальских водах уже сравнимо с содержанием в других озерах нашей планеты — европейских, Женевском озере, или американских Великих озерах. Там «пластиковая» цивилизация достаточно активно развивалась давно, с самого начала использования полимеров, а здесь загрязнение началось относительно недавно, но скорость его так высока, что концентрации уже сравнимы.

Проблема высокого содержания микропластика привлекала внимание крупных компаний региона, так в Иркутской области появилась ассоциация «Байкал без пластика», члены которой выступают за сокращение использования такой продукции. В этом году ассоциация при финансовой поддержке Эн+ подняла со дна озера более двух тон брошенных рыболовных сетей, а в детских лагерях провели серию встреч по экологическому воспитанию.

Фото Маргариты Романовой

Еще одно направление работы ученых – проверка качества воды. Как показали исследования, грунтовые воды в районе населенных пунктов на Байкале обогащены биогенами из-за отсутствия эффективной системы очистки канализационных стоков и неконтролируемого стока с сельскохозяйственных угодий. Также генетики в составе экспедиции изучают байкальских гаммарусов – это рачки-эндемики, которые служат пищевой базой для других обитателей озера. Их численность за последние годы сильно уменьшилась.

— Уменьшается пищевая база — уменьшается все остальное, подрывается основа пищевой цепи. Не стоит удивляться тому, что уменьшается количество омуля или начинает гибнуть нерпа. Все связано друг с другом, — говорит Михаил Колобов. — Кстати, у местного населения почему-то есть мнение, что и бакланы, и нерпы питаются омулем. Это не так, у них, по научным исследованиям, доля омуля в пище низка или вообще случайна. Нерпа питается, в основном, голомянками, а баклан — желтокрылками, бычками, которые живут на небольшой глубине, — Михаил Колобов, старший научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ.

Существенное снижение численности гаммаруса в дельте Селенги поставило вопрос о поиске причин их гибели. Для исследований ученые применили специальные бактерии, которые светятся при добавлении к ним токсиканта. Результаты позволили предположить, что гаммарус гибнет из-за токсического воздействия ДНК-тропных веществ, которые накапливает в процессе жизнедеятельности в своих тканях.

Фото Маргариты Романовой

На Байкале также сокращается численность еще одного эндемика – байкальской губки. Из-за высокой концентрации биогенов в прибрежных водах иммунная система губок рушится, на них начинают развиваться бактерии и со временем эндемики погибают. При этом такие губки — один из главных фильтров озера, за сутки одна особь очищает ведро воды.

— С точки зрения большой биологии исчезновение эндемиков — это жуткая трагедия, потому что чем богаче биоразнообразие, тем устойчивее биоценоз всей биосферы. На Байкале кладезь уникальных видов, и мы их теряем, — Илья Манухов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией молекулярной генетики МФТИ.

Ученые и представители Эн+ уверены, что для решения накопившихся проблем необходим комплекс природоохранных мероприятий. В частности, снижение использование пластика, строительство очистных сооружений, система утилизации отходов. Полные результаты экспедиции этого года станут известны после ее завершения и анализа полученных данных.

— С 2019 года мы поддерживаем экспедицию научного экологического мониторинга, она охватывает прибрежную зону озера и проводится ежегодно. Результаты исследований ученых обсуждаются на дискуссионных площадках, передаются в органы власти для принятия управленческих решений. Мы осознаем необходимость сохранения уникальной системы Байкала, самого большого пресного озера на нашей планете. Исследования позволяют оценить текущую ситуацию, экологические риски и причины их возникновения. Это большая работа, которая необходима для устойчивого развития Байкальской природной территории, — Александр Первушин, главный специалист по аналитике и системам менеджмента Дирекции по устойчивому развитию компании Эн+.

Фото Маргариты Романовой

В рамках программы по защите и охране Байкала Эн+ проводит проекты по сохранению биоразнообразия, поддерживает экспедиции и мониторинги ученых, выделяет гранты для НКО по реализации инициатив, направленных на природоохранные цели. А также энергохолдинг уже 13 лет проводит волонтёрский экопроект «360» по уборке территорий, строительству троп, благоустройству туристической инфраструктуры.

Энергохолдинг основан промышленником Олегом Дерипаской, который неоднократно обращал внимание общественности на необходимость решения вопросов охраны озера Байкал. Компания более 20 лет ведет комплексные программы по сохранению и защите экосистемы озера. В 2022 году по инициативе Эн+ создана Ассоциация «Байкал без пластика», объединившая власть, бизнес и общественность вокруг проблемы оборота пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.