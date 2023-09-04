Медицинский класс открылся в школе №57 города Иркутска

В них девятиклассники два года будут углубленно изучать математику, химию и биологию. Об этом рассказали в Минздраве региона.

Практические занятия для школьников организуют на базе ИГКБ №8. В лечебном учреждении десятиклассники познакомятся с организацией работы больницы и поликлиники, получат навыки оказания первой помощи, постановки инъекций.

«Сегодня в регионах наблюдается дефицит кадров в сфере здравоохранения и решают его различными способами. В Иркутской городской клинической больнице №8 принято решение мотивировать школьников и готовить медработников уже со школьной скамьи. Это правильный первый шаг к подготовке кадров в сфере здравоохранения», – сказала главный врач ИГКБ №8 Жанна Есева.

Сейчас в медкласс приняты заявления от 22 десятиклассников, но многие школьники также выражают желание получить подготовку к будущей профессии. Для зачисления в медицинский класс школьники прошли тщательный отбор: учитывался средний балл аттестата, результаты ОГЭ, а также желание кандидата посвятить свою жизнь профессии врача.

По завершении двухлетнего курса обучения администрация ИГКБ №8 рассмотрит возможность предоставления выпускникам медкласса целевых направлений в медвуз и медколледж Иркутска.