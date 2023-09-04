Центробанк может приступить к регулированию цифровых «финансовых помощников»

ЦБ волнует вопрос безопасности данных и операций клиентов, передают «Известия» слова первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой на конференции в честь 10-летия мегарегулятора.

– Если человек не будет доверять, то и пользоваться ими не будет. Обеспечить это доверие может только регулятор вместе с участниками финансового рынка, – уверена Ольга Скоробогатова.

Уже на основе обратной связи ЦБ намерен до конца следующего года выработать подходы по регулированию ИИ.

– Нынешние помощники достаточно глупые. Их можно попросить о чем-то простом. С генеративным интеллектом мы встали на путь к сильному взаимодействию. Любую задачу, которую решает человек, в целом можно сформулировать естественным человеческим языком, – сказал руководитель блока «Технологии» «Сбера» Андрей Белевцев.

Напомним, что ранее рекрутинговый портал hh.ru опубликовал список профессий будущего. Не последнюю строчку в нем занял «цифровой лингвист». Такой специалист сочетает знания естественных и компьютерных языков, обрабатывая и оцифровывая языковые данные, чтобы интегрировать их в технологические и производственные процессы. Реальность профессии оценили в 8/10. «Границы профессиональной деятельности цифровых лингвистов пока очень условны, однако таких специалистов точно ждут в компаниях, связанных с machine-to-machine-технологиями и изучением потребительского поведения», – добавили специалисты портала.