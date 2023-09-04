Наиболее значимые инвестпроекты АПК и механизмы их реализации обсудят в Иркутской области

Заседание совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева прошло в селе Оса сегодня, 2 сентября. Участие в нём приняли заместитель губернатора – руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев, депутаты Законодательного Собрания Приангарья, региональные министры, мэры муниципальных образований округа.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Обсуждали вопросы развития сельского хозяйства, дорожного строительства, водоснабжения – то, что сегодня актуально для жителей округа.

– Сегодня муниципальным образованиям необходимо формировать планы развития территорий с учётом реальных потребностей жителей. Сами мэры заинтересованы быть во главе решений первоочередных проблем территорий, ведь жители спрашивают, прежде всего, с них. В рамках Совета мы координируем эту работу и в лице членов Правительства, министров, глав муниципальных образований, детально прорабатываем все вопросы, принимаем решения, которые позволяют вести эффективную командную работу, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Сельское хозяйство – одно из ключевых направлений деятельности в УОБО. Важный вопрос – кадровая обеспеченность отрасли. Игорь Кобзев поручил скоординировать работу в этом направлении двух министерств – сельского хозяйства и образования. Кроме того, проработать закрепление за учащимися аграрных организаций среднего профессионального образования и студентами Иркутского государственного аграрного университета мест для прохождения практики в базовых хозяйствах округа.

Уделили внимание разработке инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства. Региональному минсельхозу поручено рассмотреть наиболее значимые инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса совместно с их разработчиками, поработать механизм их реализации.

– Традиционно Усть-Ордынский округ является одним из лидеров по производству сельхозпродукции в Приангарье. На этой земле живут трудолюбивые люди. Доказательством тому является и большое количество крестьянских фермерских хозяйств, развитие семейных животноводческих ферм, – отметил Игорь Кобзев.

Как доложил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков, в округе производится 20% валовой продукции сельского хозяйства Иркутской области. Основной отраслью остается животноводство – 66% валовой продукции сельского хозяйства округа. Наблюдается тенденция увеличения доли продукции растениеводства: в 2018 году она составляла 29%, к 2021 году достигла 34%.

– За последние пять лет производство зерна в округе увеличилось на 26% – с 207,8 тысяч тонн в 2018 году до 262 тысяч тонн. Производство рапса в округе увеличилось с 11 тысяч тонн в 2018 году до 29,1 тысяч тонн в 2022 году, – сказал Илья Сумароков.

Министр также отметил особый вклад округа в обеспечение населения мясом крупного рогатого скота и молоком. Округ производит 46% мяса КРС и 38% молока от общих объемов производства в регионе. При этом динамика роста опережает среднеобластные показатели.

– С учетом специфики сельского хозяйства округа в качестве перспективного направления развития мы видим, прежде всего, дальнейшее развитие мясного скотоводства в целях увеличения производства говядины. Сельхозтоваропроизводители округа активно включились в реализацию Концепции развития мясного скотоводства. Так, в период с 2019 по 2022 год за счет средств областного гранта было профинансировано создание восьми откормочных площадок в округе, – подчеркнул Илья Сумароков.

До начала заседания Совета, в рамках рабочей поездки в округ, Игорь Кобзев посетил крестьянское фермерское хозяйство Андрея Хингелова. В 2018 году это хозяйство получило грант по программе «Семейная животноводческая ферма» в сумме 15 млн рублей. В 2020 году ферму ввели в эксплуатацию.

Как доложил министр, Андрей Хингелов способствует участию работников своего КФХ в государственных программах по улучшению жилищных условий. Так, в 2022 году трое работников улучшили свои жилищные условия в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».