Детский сад в деревне Лузгина Осинского района откроется после капремонта 15 сентября

С визитом туда приехал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Капитальный ремонт детского сада в деревне Лузгина стартовал весной прошлого года и проводился по государственной программе «Развитие образования». Сейчас в здании 1994 года постройки завершаются внутренние отделочные работы, выполняется благоустройство территории, осуществляются работы по монтажу игрового комплекса на площадках. Всего на финансирование капитального ремонта было направлено 85 млн рублей из областного и местного бюджетов. Подрядчик должен был завершить капитальный ремонт до 1 декабря, однако отработал с опережением. После открытия детский сад смогут посещать до 140 ребят.

– В Осинском районе нет потребности в воде новых мест, но есть необходимость в обновлении инфраструктуры. Детский сад в Лузгино – пример, как можно в рамках программы развития образования на средства регионального бюджета модернизировать инфраструктуру, создавать современные безопасные условия для детей. Но капитальный ремонт должен предусматривать еще и приобретение нового оборудования, в детских садах это возможно, только если после капремонта будут созданы новые места. Здесь этого не требуется, поэтому поручаю министерству образования, рассмотреть вопрос о пересмотре условий выделения субсидии на приобретение мебели, игрового оборудования детским садам без учета создания новых мест, – сказал Игорь Кобзев.

Как отметил Максим Парфенов, в целом в Осинском районе уделяется большое внимание обновлению учреждений образования. Так, в рамках областного бюджета и федерального проекта «Модернизация школьных систем образования», в школе села Майск в этом году будет завершен капитальный ремонт. Кроме того, Осинский район модернизирует базу пищеблоков, для создания условий, полностью соответствующих требованиям Роспотребнадзора.

Глава региона также оценил капитальный ремонт, который завершен в здании культурно-досугового центра 1990 года постройки в рамках государственной программы «Развитие культуры». Объект на 100% готов, ведутся пусконаладочные работы. В ходе капремонта подрядчик провел работы по замене кровли, утеплению подвального помещения и стен, внутренней реконструкции и отделке помещений, ремонту и окраске фасада, устройству водоснабжения душевых кабин и туалетов, замене электрооборудования, благоустройству прилегающей территории.

На базе Дома культуры действует 18 клубных формирований, в которых занимается 180 человек. Это 15 кружков для детей до 14 лет, два молодежных кружка и кружок для взрослых. На базе центра проводит работу народный хореографический ансамбль «Бусинка» под руководством заслуженного деятеля культуры Усть-Ордынского Бурятского округа Елены Минеевой.