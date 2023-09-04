Зимние туры подорожают на 10-30%

Поездки в Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы и на Кубуподнимут уже в октябре-ноябре. Об этом «Известиям» рассказали крупные туроператоры.

Российские туроператоры поднимут в октябре и ноябре цены на зимние туры до 30% по сравнению с прошлым годом. Так, подорожают Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба и т.п. По данным РСТ, в среднем отдых зимой вырастет в цене на 15%, сообщили «Известиям» в организации.

– Цены на выездном рынке будут зависеть от валютного курса и наличия авиаперевозки. Самая высокая стоимость традиционно будет на Новый год и праздничные дни – в эти даты туры подорожают от 15% и выше. На внутреннем рынке ситуация складывается аналогичная – ближе к Новому году и праздничным датам стоимость размещения по России увеличится также от 15%, – сказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

По данным туроператора «Интурист», туры в зимний период по популярным направлениям подорожают в среднем на 25-30%. Цены на путевки в Таиланд и Шри-Ланку начнут расти в ноябре – там начинается высокий сезон. А в ОАЭ, на Мальдивах, Сейшелах и на Кубе – с октября. Ближайшие заезды на октябрь в ОАЭ, Египте, на Мальдивах и на Кубе уже выше на 30%, чем в сентябре.

Напомним, что более половины российских туристов: 56% побывали в Турции и заплатили в среднем за поездку 180 тыс. руб. Наиболее дорогим был отдых в августе, когда средняя цена поднималась выше 210 тыс. руб. Надо отметить, что, несмотря на высокий спрос, турецкие курорты все же потеряли 3%. В прошлом году туры на этом направлении имели долю 59% со средним чеком 167 тыс. руб.