Самыми пьющими городами России стали Москва, Воронеж и Петербург

В крупнейших городах России работает 20,7 тыс. алкомаркетов и 6,6 тыс. фитнес-клубов. Таким образом, на каждые 10 тыс. россиян, которые проживают в российских мегаполисах, приходится почти 6 алкомаркетов (5,84) и менее 2 фитнес-клубов (1,84). Самым «пьющим» городом России стал Нижний Новгород, где на 10 тыс. человек приходится почти 12 «наливаек» (11,7). Об этом пишет основатель проекта «Зона риэлторов» Алексей Щербатых.

Также более 10 наливает на 10 тыс. человек зафиксировано в Волгограде(10,24), Омске (10,21) и Красноярске(10,05).

Самыми малопьющими городами России, согласно данной статистике, стали Москва, где на 10 тыс. человек приходится 4 алкомаркета (4,09), Воронеж (4,27) и Петербург (5,04).

Самым спортивным городом России среди 16 мегаполисов стал Краснодар. В столице Краснодарского края на 10 тыс. человек приходится более 3 фитнес-центров (3,41).

Второе место по количеству фитнес-центров на 10 тыс. человек занял Новосибирск, где на указанное количество жителей приходится почти 3 фитнес-центра (2,8). Замыкает ТОП-3 Екатеринбург — здесь на 10 тыс. человек приходится 2,46 фитнес-центра.

Самым «неспортивным» городом страны стала столица Башкортостана, где на 10 тыс. населения приходится 1,4 фитнес-клуба.