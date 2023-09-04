65 новых автобусов поступит в школы Иркутскую область в 2023 году

33 образовательных организации Иркутской области 4 сентября получили новые школьные автобусы. Ключи от автомобилей ПАЗ и ГАЗ директорам и руководителям муниципальных органов управления образованием вручили на площади перед зданием правительства региона.

Фото с сайта правительства Иркутской области

За три года по федеральной программе в школы области передано 177 автобусов.

– Образовательная инфраструктура региона постепенно обновляется, но Иркутская область – одна из самых больших по территории в Российской Федерации, в самых удаленных уголках региона живут люди и растут дети. Там, где поблизости нет школ, необходимо создать комфортные и безопасные условия для того, чтобы ребята школьного возраста ежедневно могли приезжать в школы, учиться, заниматься спортом и творчеством. Для этого мы реализуем проекты, направленные на обеспечение автотранспортом школ, осуществляющих доставку школьников из малонаселенных пунктов в базовые школы. В помощь муниципалитетам из областного бюджета выделяются средства на приобретение школьных автобусов. За три года в школы области за счет областного бюджета приобретено 52 автобуса на 122,8 млн рублей. Кроме того, регион получает серьезную поддержку от Правительства Российской Федерации. В марте 2023 года область получила 16 автобусов российского производства, 42 автобуса передаем сегодня. Всего до конца года в Иркутскую область поступит 65 новых автобусов, – отметил Игорь Кобзев.

Спикер Заксобрания Александр Ведерников подчеркнул, что территории должны получать больше школьных автобусов, работа по их приобретению будет продолжена правительством и региональным парламентом.

– Безопасность наших школьников, комфортная доставка – это важные составляющие образовательного процесса. Поэтому необходимо закупать больше такого транспорта для наших муниципальных образований, – сказал Александр Ведерников.

Новый транспорт отправился в школы:

Иркутского р-на,

Заларинского р-на,

Нижнеудинского р-на,

Тулунского р-на,

Усольского р-на,

Усть-Илимского р-на,

Усть-Кутского р-на,

Шелеховского р-на,

Боханского р-на,

Нукутского р-на,

Братского р-на,

Тайшетского р-на,

Усть-Удинского р-на,

Баяндаевского р-на,

Черемховского р-на,

Куйтунского р-на,

Качугского р-на,

Иркутска,

Свирска,

Черемхово,

Саянска.

– В Иркутской области 393 сельских и городских школ осуществляют ежедневную организованную доставку к месту обучения более 31 тысячи школьников из 967 сел и деревень. В подвозе задействовано 653 школьных автобуса. Все автобусы, которые осуществляют ежедневный подвоз обучающихся к месту обучения, оборудованы системами ГЛОНАСС и тахографами, и соответствуют современным требованиям безопасности перевозок, – отметил министр образования региона Максим Парфёнов.