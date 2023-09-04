Иркутская область вошла в десятку регионов с самой низкой стоимостью ЖКУ

Согласно рейтингу РИА Новости, Приангарье находится на 10 строчке по дешевизне трат на топливо и «коммуналку» – 3 795 рублей в месяц. Соседние регионы – Новосибирская область, Бурятия, Красоярский край – находятся на 44, 76 и 81 местах.

Наиболее значительные затраты по итогам 2022 года были в Москве – средняя семья здесь платила за услуги ЖКХ почти 10 тысяч рублей в месяц. Свыше 8 тысяч рублей в месяц расходовали на ЖКХ также в Магаданской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Якутии.

Как показывает рейтинг, наименьший объем денежных средств на услуги ЖКХ тратят жители Калмыкии, Брянской области и Курской областей, Чувашии. Расходы средней семьи в данных субъектах РФ составляли менее 3,2 тыс. рублей в месяц.

Эксперты отмечают, что в текущем году повышения тарифов на ЖКУ в России не запланировано, и предполагают, что при сохранении роста совокупных потребительских расходов доля расходов населения на ЖКУ в 2023 году может снизиться.