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12 продуктов питания подешевели в Иркутской области

Всего в списке товаров первой необходимости насчитывается 25 позиций.

Согласно данным Иркутскстата, в Иркутской области из 25 продовольственных товаров первой необходимости цены снизились на 12 и практически не изменились на 9.

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Изменение в цене зафиксировали за прошедшую неделю: с 22 по 28 августа.

Из списка социально значимых продовольственных товаров первой необходимости наибольший рост цен зафиксирован на мясо кур (+1,17%). Такая тенденция повышения цен наблюдалась в 67 субъектах России.

При этом снизились цены на:

  • капусту белокочанную (-10,02%),
  • картофель (-5,26%),
  • лук (-4,27%),
  • морковь (-2,09%),
  • яблоки (-1,38%),
  • рыбу мороженную (-1,24%),
  • муку пшеничную (-0,37%),
  • вермишель (-0,23%),
  • соль (-0,13%),
  • масло сливочное (-0,12%),
  • молоко пастеризованное (-0,07%),
  • пшено (-0,04%).

По-прежнему цены не изменились на баранину, хлеб ржаной и пшеничный.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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