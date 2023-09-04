12 продуктов питания подешевели в Иркутской области

Всего в списке товаров первой необходимости насчитывается 25 позиций.
Согласно данным Иркутскстата, в Иркутской области из 25 продовольственных товаров первой необходимости цены снизились на 12 и практически не изменились на 9.
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Изменение в цене зафиксировали за прошедшую неделю: с 22 по 28 августа.
Из списка социально значимых продовольственных товаров первой необходимости наибольший рост цен зафиксирован на мясо кур (+1,17%). Такая тенденция повышения цен наблюдалась в 67 субъектах России.
При этом снизились цены на:
- капусту белокочанную (-10,02%),
- картофель (-5,26%),
- лук (-4,27%),
- морковь (-2,09%),
- яблоки (-1,38%),
- рыбу мороженную (-1,24%),
- муку пшеничную (-0,37%),
- вермишель (-0,23%),
- соль (-0,13%),
- масло сливочное (-0,12%),
- молоко пастеризованное (-0,07%),
- пшено (-0,04%).
По-прежнему цены не изменились на баранину, хлеб ржаной и пшеничный.