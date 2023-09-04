12 продуктов питания подешевели в Иркутской области

Всего в списке товаров первой необходимости насчитывается 25 позиций.

Согласно данным Иркутскстата, в Иркутской области из 25 продовольственных товаров первой необходимости цены снизились на 12 и практически не изменились на 9.

Изменение в цене зафиксировали за прошедшую неделю: с 22 по 28 августа.

Из списка социально значимых продовольственных товаров первой необходимости наибольший рост цен зафиксирован на мясо кур (+1,17%). Такая тенденция повышения цен наблюдалась в 67 субъектах России.

При этом снизились цены на:

капусту белокочанную (-10,02%),

картофель (-5,26%),

лук (-4,27%),

морковь (-2,09%),

яблоки (-1,38%),

рыбу мороженную (-1,24%),

муку пшеничную (-0,37%),

вермишель (-0,23%),

соль (-0,13%),

масло сливочное (-0,12%),

молоко пастеризованное (-0,07%),

пшено (-0,04%).

По-прежнему цены не изменились на баранину, хлеб ржаной и пшеничный.