Выпускники стали реже жаловаться на сложность трудоустройства

Выпускники вузов 2021—2023 гг. оценили сложность поиска работы в среднем на 6,7 балла из 10. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие молодые специалисты 2021—2023 гг. выпуска из всех округов страны.

Выпускники вузов 2023 года оценили трудности поиска работы в среднем на 6,9 балла, выпускники 2022 года — на 6,7 балла, выпускники 2021 года — на 6,5 балла. В апреле этого года SuperJob проводил подобный опрос среди соискателей всех возрастов: средняя оценка сложности поиска работы составила 7 баллов из 10.

Основная проблема, с которой сталкиваются выпускники вузов при первом поиске работы — отсутствие опыта (69%). 10% респондентов назвали выбор ограниченным из-за низких зарплатных предложений. 8% выпускников вузов отмечают малое число подходящих вакансий. По 1% опрошенных жалуются на гендерные стереотипы рекрутеров, отсутствие практических навыков для работы и недобросовестных работодателей. Среди других трудностей респонденты отмечали отсутствие у некоторых работодателей программ стажировок и обучения, неподходящий график работы, удаленность от дома, невозможность совмещать работу и дальнейшую учебу.

По сравнению с 2021 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, молодые специалисты стали реже жаловаться на то, что найти работу им мешает отсутствие опыта: 75% два года назад и 69% сейчас.