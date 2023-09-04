Строительство жилого квартала начал РУСАЛ в Шелехове

Накануне на площадке будущего микрорайона в Шелехове прошло выездное совещание директора Иркутского алюминиевого завода с главой города Шелехова и мэром Шелеховского района. Стороны обсудили планы по дальнейшему взаимодействию.

Для сотрудников ИркАЗа будет построен комфортный, красивый и уютный жилой квартал. В проекте - подземный паркинг, обустройство в подъездах колясочных и озеленение. Кроме того, во дворах для комфорта жителей установят современные детские и спортивные площадки, обустроят места для отдыха.

Компания ставит перед собой задачу сделать жилье в микрорайоне доступным. Для этого у РУСАЛа есть жилищная программа, которая позволяет приобрести жилье за 50% от ее рыночной стоимости.

«Главная задача компании – улучшить качество жизни своих работников. Строительство нового жилого квартала – большой шаг для нас, который жители Шелехова оценят по достоинству. Помимо жилищного строительства на территории 3 микрорайона РУСАЛ возводит центр спортивных единоборств. Уже в следующем году он откроет двери для наших юных шелеховчан», – поделился планами директор Иркутского алюминиевого завода РУСАЛа Артём Фоминых.

РУСАЛ ведет в Шелехове строительство Центра спортивных единоборств. Большой современный спортивный будет построен к лету 2024 года. Заниматься дзюдо, самбо, вольной борьбой, карате, греко-римской борьбой, боксом и кикбоксингом в нем смогут бесплатно дети от 5 до 18 лет. Около 400 спортсменов смогут тренироваться в центре ежедневно.

«РУСАЛ с момента своего создания Олегом Владимировичем Дерипаска много вкладывает в проекты социального назначения Шелехова и заботится о его жителях. На территории нашего города в разгар пандемии был построен современный Медицинский центр помощи и спасения для борьбы с Covid-19. Сейчас начато строительство жилого квартала, в следующем году откроется центр спортивных единоборств», – сказал глава города Шелехов Алексей Тенигин.