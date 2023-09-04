Александр Говор: McDonald’s рассчитывал вернуться в Россию

Владелец «Вкусно – и точка» рассказал ТАСС о деталях сделки с американских брендом.

При покупке российских активов предприниматель Александр Говор пообещал представителям, что за ним останется контрольный пакет в российской сети. «Так было, есть и будет», – подчеркнул он.

По словам Говора, по сделке предусмотрена опция возвращения бизнеса McDonald’s.

«Но они будут выкупать за деньги, которые я вложил. При этом есть договоренность, что я буду первым претендентом на мастер-франчайзи», – пояснил бизнесмен.

Напомним, ранее корпорация McDonald’s объявила о прекращении работы в России и о планах по продаже бизнеса в стране. Выбор пал на Александра Говора – сооснователя нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис» в Кемеровской области. Он является партнером McDonald’s с 2015 года, в Сибири работает 25 предприятий, открытых им по франшизе.