Выдачи ипотеки в России достигли рекордных 800 млрд рублей в августе

По оценке ВТБ, в августе банки предоставили населению около 800 млрд рублей на покупку недвижимости, что более чем на 20% превышает итоги июля. Кроме того, этот результат «обогнал» пиковые продажи декабря прошлого года и оказался максимальным за всю историю наблюдений. В целом по итогам восьми месяцев выдачи на рынке ипотеки составили более 5,1 трлн рублей и превысили итог всего 2022 года.

Основная доля выдач пришлась на стандартные программы банка, по которым клиенты приобретают в основном вторичное жилье. В августе их доля в общем объеме продаж составила 52%. Средний размер одного кредита достиг 5 млн рублей, более чем на 6% сократившись с начала года.

Регионами-лидерами по объему выдач стали Москва и область (более 51,4 млрд рублей), Санкт-Петербург (15 млрд), Республика Татарстан (8,7 млрд). В топ-5 также вошли Краснодарский край (8,2 млрд) и Новосибирская область (5,3 млрд).

Всего по итогам восьми месяцев года ипотеку в ВТБ оформили 170 тысяч заемщиков, а общий объем сделок превысил 855 млрд рублей, что на 44% больше результата за аналогичный период 2022 года и на 24% - рекордного 2021 года.

«Помимо объективного желания россиян улучшать свои жилищные условия, в августе вклад в динамику рынка ипотеки внес ажиотажный спрос на фоне грядущего повышения ставок по базовым программам. Только в ВТБ интерес к жилищным кредитам перед изменением условий подскочил сразу на 40%. Клиенты поспешили зафиксировать «старые» условия, которые позволят им получить приемлемый ежемесячный платеж. По нашей оценке, общий объем выдач достиг 800 млрд рублей и стал максимальным за отдельно взятый месяц», - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерские каналах ВТБ Евгений Дячкин.