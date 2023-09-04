«Впечатляет!» – депутаты северных районов Приангарья – о стройплощадке Иркутского завода полимеров

Представители депутатского корпуса из Нижнеилимского района и Железногорска-Илимского впервые побывали на Иркутском заводе полимеров (проект Иркутской нефтяной компании). Вместе с коллегами из Усть-Кутского района они посетили строительную площадку объекта, а также вахтовый поселок предприятия.

— Все сделано очень удобно для людей: на территории есть столовая, бытовой корпус, спортивный зал. Созданы все условия для комфортного пребывания во время работы. Впечатляет и сама стройплощадка: большое предприятие, которое строится с использованием самого современного оборудования и при этом с большим вниманием к вопросам экологии, — рассказал Евгений Лихачев, председатель думы Нижнеилимского района.

Иркутский завод полимеров станет первым предприятием подобного рода в Восточной Сибири, обеспеченным собственным сырьем этаном. Объем товарной продукции составит 650 тыс. тонн в год.

— Сегодня представители дум посмотрели, какая именно стройка ведется на нашей усть-кутской земле, увидели мощь и величие проекта. Это значительные капиталовложения со стороны компании, а для Усть-Кутского района — определенные отчисления в бюджет, — отметил Александр Красноштанов, председатель думы Усть-Кутского района.

В 2022 году ИНК запустила пять производственных объектов II этапа газового проекта: 2 завода по подготовке и переработке природного и попутного газов, две линии газофракционирования Усть-Кутского газоперерабатывающего завода (1 очередь), расширение комплекса приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов (КПХиОСУГ).

Одновременно с заводом ИНК строит в Усть-Куте микрорайон для будущих сотрудников предприятия. Жилье рассчитано на 3000 человек. Помимо блок-секций, в микрорайоне предусмотрена развитая инфраструктура: 2 детских сада, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, культурно-досуговый центр, пикниковые зоны и обзорная площадка. Пользоваться объектами смогут все жители города.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров. В настоящее время общее число сотрудников превышает 15 тыс. чел.