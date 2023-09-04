«Продажи могут встать» – инвестор о первых неожиданностях на рынке жилья после повышения ключевой ставки

В августе 2023 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Москвы достигла отметки в 387,6 тыс. руб. За год — с августа 2022 года — этот показатель вырос на 10,34% или на 36,3 тыс. руб. Эксперт рынка недвижимости рассказал о ситуации в сегменте вторичного жилья.

Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы»:

— Ситуация на рынке недвижимости сложная. После повышения ключевой ставки многие участники рынка надеялись, что банки не будут менять условия по ранее одобренным заявкам, однако финансовые организации не сохраняют такие условия. Это для многих стало неожиданностью.

Кроме того, ещё недавно на рынке был тренд на сокращение числа лотов в продаже, а сейчас ситуация двигается в сторону увеличения количества предложений. Здесь можно было бы говорить о снижении цен, но поскольку на вторичном рынке теперь активно принимают участие застройщики, которые пытаются реализовать нераспроданные квартиры в своих проектах, это снижение будет опасно с точки зрения работоспособности застройщиков.

Также ситуацию на вторичном рынке усложняет и то, что банкам нужно выдавать кредиты на жильё, но по высоким ставкам желающих не так много.

В связи с этим до конца сентября — середины октября ситуация либо должна стабилизироваться и ЦБ вернёт ставку к привычным значениям, которые были до повышения, либо продажи у застройщиков могут встать.