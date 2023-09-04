30 млн вакцин от гриппа поставил Ростех к началу прививочной компании

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех к началу общероссийской прививочной кампании поставил в российские медучреждения 30,7 млн доз вакцин для профилактики гриппа. Это первый из двух запланированных этапов поставок противогриппозных вакцин по заказу Минздрава РФ в 2023 году, сообщает компании.

На первом этапе поставок, который завершился к 31 августа, в российские регионы были поставлены трехвалентная вакцина «Совигрипп» для взрослых (20,7 млн доз) и четырехвалентная «Ультрикс Квадри» для детей и взрослых (10 млн доз).

«Первый этап поставок был исполнен в срок и в полном объеме. Все субъекты страны обеспечены противогриппозными вакцинами для начала массовой иммунизации населения. На втором этапе в регионы будет доставлено еще 38,3 млн доз вакцин до конца ноября, 7,9 млн из них медицинские учреждения и аптечные склады получат к 30 сентября. Уже пять лет для обеспечения Национального календаря прививок «Нацимбио» поставляет оригинальные отечественные препараты, производство которых обеспечено в России по полному циклу. Именно наличие собственных современных технологий позволяет нам гарантировать бесперебойность и надежность поставок, независимо от внешней конъюнктуры», – сказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Вакцина «Ультрикс Квадри» защищает организм от четырех актуальных штаммов вируса гриппа – двух подтипов вируса A и двух вирусов гриппа В двух линий. «Совигрипп» – инактивированная трехвалентная субъединичная вакцина. Препарат массово применяется в практике российского здравоохранения с 2015 года. Вакцина выпускается как во флаконах, так и в предварительно наполненных шприцах.