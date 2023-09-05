Росбанк запустил платёжные стикеры

Росбанк предлагает своим клиентам вновь платить за покупки с помощью касания телефоном – через платежные стикеры.

Это небольшие пластиковые наклейки со встроенным чипом, который привязан к банковскому счёту клиента. Функционал тот же самый, что и у обычной карты, с той лишь разницей, что платёжный стикер можно крепить к любой поверхности, например, к смартфону — настолько он лёгкий и незаметный.

С его помощью клиенты Росбанка могут быстро и удобно оплачивать покупки, получать кешбэк* до 5% на всё и снимать наличные. Это альтернатива привычной бесконтактной оплате, которая сегодня не всегда доступна.

Платёжный стикер использует систему «Мир». Клиент может заказать как дебетовый, так и кредитный вариант стикера.

Ежегодное обслуживание дебетового составляет 699 ₽ (оформление и доставка — бесплатно). Единоразовая комиссия за оформление кредитного стикера – 1 200 ₽ (она спишется с кредитного лимита, затем обслуживание будет бесплатным). Заказать кредитный стикер можно уже сейчас, а забрать - из удобного клиенту офиса Росбанка.

Узнать больше о дебетовом стикере можно по ссылке

Подробная информация о кредитном стикере здесь.

*Размер кешбэка по выбранной карте с подключенной опцией #МожноВСЁ на все покупки – 1%, (кроме операций, входящих в список исключений), размер повышенного кешбэка за покупки по выбранным категориям 3%, по специальной выбранной категории «Роза Хутор» – 5%. В месяц начисляется не более 10 000 ₽ по одной карте. Travel-бонусы начисляются за каждые 100 ₽, потраченных по карте. В месяц начисляется не более 5000 travel-бонусов по одной карте. Бонусами можно полностью или частично оплатить путешествия на портале Росбанк OneTwoTrip через мобильное приложение Росбанка. Курс: 1 travel-бонус = 1 ₽

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