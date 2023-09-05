Иркутяне расстаются с устройствами без выхода в интернет

Жители Приангарья отказываются от телефонов с простым функционалом и все чаще выбирают смартфоны. В регионе последние два года пользователи активно меняют кнопочные аппараты на современные гаджеты. Количество абонентов МегаФона, которые используют устройства без выхода в интернет, за этот период снизилось на 16%.

По данным оператора, рейтинг смартфонов, которые предпочитают иркутяне, возглавляет бренд Samsung. Вторую строчку занимает Huawei, на третьем месте – Xiaomi. При этом поклонников корейских телефонов в регионе почти в полтора раза больше, чем тех, кто предпочел китайский Huawei. Всего для звонков и выхода в интернет жители региона используют более 200 брендов современных гаджетов.

Среди телефонов с простым функционалом пользователи неохотнее расстаются с аппаратами финской Nokia. Телефонов этой марки больше всего зарегистрировано в сети и их количество за год снизилось всего на 5%. Чаще иркутяне отказываются от кнопочных телефонов Samsung – за год динамика составила 14%.

«Влияние на тренд отказа от кнопочных телефон оказывает и развитие сети 4G в Иркутской области. Мы строит новые телеком-объекты в малых населенных пунктах региона, модернизируем существующие объекты. Расширение зоны покрытия подталкивает абонентов переходить на современные устройства и знакомиться с возможностями, которые предоставляет мобильный интернет. В этом году число любителей быстрой в регионе, которые активировали услугу pre-5G выросло в 3 раза. Среднее потребление интернета у таких абонентов в настоящее время составляет более 30 гигабайт, что в разы выше, чем у большинства пользователей», - рассказал директор МегаФона в Иркутской области Евгений Белый.