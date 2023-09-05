Зон отдыха и кондиционеров не хватает работникам Иркутской области

Лишь 15% жителей Иркутской области полностью довольны своим рабочим пространством. В среднем же опрошенные из сибирского региона оценивают свои рабочие места на три балла из пяти возможных. Об этом говорят результаты совместного исследования hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, и компании РОКВУЛ, производителя решений из каменной ваты.

Удовлетворенность рабочим пространством

Опрос показал, что только 15% жителей Иркутской области полностью довольны своим рабочим пространством. Еще 26% скорее довольны, чем нет, 32% признают, что условия труда их устраивают лишь частично, а 27% - что не устраивают совсем. Чаще всего недовольство своим рабочим пространством высказывают те, кто не работают в классических офисах, и, в частности, такие профессиональные категории, как “Рабочий персонал” и “Транспорт, логистика, перевозки” (по 26%), “Производство, сервисное обслуживание” и “Продажи, обслуживание клиентов” (по 24%).

13% недовольных рассказали, что для улучшения условий труда вынуждены были за свой счет купить на работу мебель или технику, еще 21% принесли необходимое из дома.

“Комфортное рабочее пространство — важный фактор для не только для повышения эффективности и производительности сотрудников, но и для их удержания и лояльности к работодателю. Сегодня в тренде развитие офисного пространства с минимальными границами между работой и домой, в котором есть место и детям, и семье. Человекоцентричность и бережное отношение должны получать свое воплощение в том числе через рабочее пространство, где в центре внимания находится человек, его профессиональные и личные интересы, стремления, возможности, а также элементарное удобство”, - комментирует Марина Лобынцева, административный директор hh.ru.

Критерии идеального рабочего места

В число главных критериев идеального рабочего пространства 71% жителей региона включили удобное расположение места работы, до которого легко добраться из дома, свежий воздух и наличие вентиляции (64%), комфортную температуру (62%), чистоту в помещении (56%), низкий уровень шума (53%), хорошее освещение (48%). Также значение имеет наличие в рабочем пространстве новой и удобной мебели (29%), зоны отдыха (27%), просторность помещения (21%) и качественный красивый ремонт (20%). Наименее важным фактором опрошенные считают наличие в помещении комнатных растений (7%).

Реальные условия работы жителей Иркутской области, согласно опросу, сегодня мало соответствуют их представлениям об идеале. Так, чаще всего работодатель обеспечивает для своих сотрудников хорошее освещение (48%), удобное расположение (47%) и чистоту в помещении (46%). Комфортной температурой на рабочем месте могут наслаждаться только 32% опрошенных, свежим воздухом 28%, а большим просторным помещением 27%. Работать в условиях низкого шума или полного его отсутствия посчастливилось лишь 22%.

Говоря о том, чего конкретно не хватает в рабочем пространстве, 52% опрошенных назвали зоны отдыха, 32% - кондиционеры, 27% - вентиляцию, 22% - кухню или столовую. Кроме того, 21% сообщили, что у них на работе нет раздевалки или гардероба, 20% пожаловались на отсутствие переговорных комнат, 19% - на отсутствие окон, а у 17% нет отдельного санузла и туалетной комнаты, у 16% - душевой.