Рост выдач кредитных карт превысил 70%. Что это значит?

Эксперты отмечают рост доли финансово грамотных заемщиков, которые не нарушают сроки льготного периода, а значит, и не платят проценты.

На российском рынке на протяжении семи месяцев 2023 года наблюдается устойчивый тренд на рост выдачи кредитный карт. В большинстве регионов России темпы выдачи составляют в среднем +73%, в Москве и Санкт-Петербурге предсказуемо можно наблюдать более высокие темпы. Об этом говорят результаты исследования Росбанка.

При сравнении спроса на кредитные карты в отдельных регионах РФ можно отметить, что схожая динамика наблюдалась в Нижегородской и Челябинской областях: за семь месяцев текущего года было выдано почти в два раза больше кредитных карт, чем за аналогичный период 2022 года. При этом наиболее результативными по выдачам были месяцы с февраля по апрель (в среднем прирост в этот период составил около 97% по сравнению с прошлым годом). В Новосибирской области заметны более высокие темпы роста: +93% по сравнению с 2022 г. Наибольшее количество карт было оформлено с марта по май.

Цифровые карты vs пластиковые

В первом квартале 2023 года можно было наблюдать тенденцию к увеличению доли цифровых карт по отношению к пластиковым. Например, в Нижегородской области доля цифровых карт выросла на 9%, что сопоставимо с темпами роста в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург. В Челябинской и Новосибирской областях рост был, напротив, незначительным и составил 2% и 3%, соответственно.

При анализе изменения доли цифровых и пластиковых карт на протяжении семи месяцев 2023 и 2022 гг., можно увидеть, что рост доли цифровых карт несколько замедлился в большинстве регионов. Тем не менее, в общем объеме оформляемых кредитных карт, доля цифровых стабильно составляет более 75%, а во многих регионах стремится к 90%.

ТОП-6 областей по доле цифровых кредитных карт:

Москва – 93%

Новосибирская область – 89%

Нижегородская область – 89%

Челябинская область – 87%

Пермский край – 87%

Свердловская область – 86%





Средняя сумма выданных лимитов

Размер средней суммы запрашиваемых клиентами лимитов по кредитной карте по сравнению с 1 кварталом 2022 г. в целом по стране значительно сократился (на 20-50%). Однако в Челябинской и Новосибирской областях, напротив, практически не претерпел изменений.

Наталья Зубенко, руководитель центра кредитных карт Росбанка, отмечает, что устойчивый спрос на кредитные карты наблюдается на протяжении семи месяцев 2023 года.

– Да, размер запрашиваемого кредитного лимита снизился, но это вполне объяснимо в текущей экономической ситуации стремлением граждан нивелировать риски невозврата. При этом клиенты становятся более финансово грамотными, используют возможности получать кешбэк по кредитным картам и стараются не нарушать сроки льготного периода – в этом случае кредитная карта выполняет роль запасного кошелька, и не нужно платить проценты. Доля таких пользователей выросла в 2023 году по сравнению с прошлым, и составляет не менее 30-40%, – подчеркивает эксперт Росбанка.