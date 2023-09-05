За прошлый год иркутяне приватизировали 2,3 тыс. квартир

Это на 8% больше, чем в 2021 году. Данные приводит Иркутскстат.

По итогам 2022 года приватизировано 2 384 муниципальных жилых помещения общей площадью 109 178 кв. м – это, соответственно, на 8% и 6,9% больше, чем годом ранее (в 2021 году приватизировано 2 208 жилых помещения площадью 102 178 кв. м).

В структуре приватизируемого недвижимого имущества преобладают квартиры (93,5%), также в частную собственность оформляются комнаты в коммунальных квартирах и отдельных жилых строениях, включая общежития.

Средняя площадь приватизированных жилых помещений в целом по Иркутской области сложилась на уровне 46 кв. м, при этом в муниципальном разрезе этот показатель варъировал в диапазоне от 32 кв. м (Боханский район) до 67 кв. м (Нукутский район).

Мунипипальный жилой фонд, подлежащий приватизаии, расположен преимущественно в городах и поселках городского типа – 82,3% (в 2021 году – 78,4%).

Доля сделок, зарегистрированных в сельских населенных пунктах, составила 17,7% (в 2021 году – 21,6%). Среди муниципальных образований Иркутской области по количеству приватизируемого имущества лидировали г. Иркутск (удельный вес 20%), г. Братск (9,4%), г. Черемхово (7%), Усть-Кутский район (6%), Чунский район (5,7%).

Вместе с тем наблюдалась незначительная деприватизация. По причине ветхого либо аварийного состояния жилых помещений в прошлом году расторгнуто 6 договоров на приватизацию (на 4 больше, чем в 2021 году) в Мамско-Чуйском, Казачинско-Ленском и Чунском районах.