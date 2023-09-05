«Вне стандартов». Спрос на необычные направления для туризма вырос

Среди них страны Африки и Латинской Америки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные туроператора Anex.

«В последнее время у туристов появился интерес к нестандартным турам, таких как Катар, Панама, Танзания, куда приобрести туры из России можно на регулярных рейсах», – рассказал директор департамента дистрибуции и департамента коммуникаций, внешних связей и информационной политики туроператора Anex Константин Гулевич

Эксперт уверен, что в предстоящем зимнем сезоне эта тенденция продолжится. «Из новинок направлений на будущий период можно выделить Китай, Израиль, Сингапур, Мадагаскар, горнолыжную Турцию, Бразилию, Филиппины и т.д.», – уверен представитель туроператора.

Напомним, что ранее восемь человек погибли в Москве во время прогулки по коллекторам. В Мосгордуме уже говорят о необходимости ужесточить наказания за незаконное проникновение на подобные объекты. Но не менее значительные последствия, вероятно, наступят для туррынка. До выводов следствия пока далеко, но этот случай уже можно назвать показательным. Глава правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов называет его первым, когда претензии появились именно онлайн-агрегатору. Как раз за счет них последние несколько лет в России активно развивается сегмент авторских туров, организацией которых занимаются частные лица, а не туроператоры.