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Строительство газопровода в Китай могут ускорить – Путин

Речь идет о «Силе Сибири – 2».

Российская сторона рассматривает возможность ускорения строительства газопроводов в Китай: «Силы Сибири – 2» и дальневосточного маршрута, учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, передают «Известия» слова президента Владимира Путина на совещании по реализации проекта «Мурманский СПГ».

Россия подтверждает, что защищена от внешних шоков в энергетике и сохраняет ключевые позиции в этой отрасли в нынешних непростых условиях. При этом Владимир Путин потребовал не допускать «серьезных ценовых скачков» в топливно-энергетической сфере страны.

Напомним, что «Газпром» 31 июля 2023 года установил рекорд суточных поставок газа в Китай. Тогда поток по «Силе Сибири» превысил контрактные обязательства перед китайской нефтегазовой компанией CNPC. Точные цифры компания не приводила.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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