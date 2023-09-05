АТБ повысил ставки по вкладам до 12%

Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил доходность вкладов и накопительных счетов с максимальной ставкой по ряду продуктов до 12%.

При оформлении вклада «Добро пожаловать» на 182 дня в первые 90 дней будет действовать ставка 12%, а начиная с 91 дня – 9%. Сумма открытия – от 50 000 рублей. Вклад можно пополнить в течение первых 90 дней. Это предложение действует для клиентов, впервые открывающих вклад в АТБ, а также не имеющих вклада или накопительного счёта в банке с 1 января 2022 года.

Ставки по накопительным счетам теперь составляют 9%. Условия действуют для продуктов «АТБ счёт», открытых с 7 июня 2022 года, и для накопительных счетов «Супер копилка», открытых 4 марта 2022 года.

АТБ также повысил процентную ставку по накопительным счетам для премиальных клиентов по программе «Статус» с 7% до 9 %.

Положить деньги и снять с их с накопительных счетов можно в любое время.

Рассчитать доходность вклада или накопительного счета можно на сайте банка.

Все вклады и накопительные счета Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации.