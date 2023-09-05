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Альфа-Банк занял первое место по объему кредитов под «зонтичное поручительство» Корпорации МСП

Альфа-Банк — лидер по объему кредитов, выданных предпринимателям под «зонтичное» поручительство Корпорации МСП в 2023 году.

По данным Корпорации МСП за 16 августа 2023 Альфа-Банк с начала года заключил 3383 кредитных договора с «зонтичным» поручительством на сумму более 37 млрд рублей с обеспечением в виде поручительства Корпорации МСП в размере 19 млрд рублей.

В результате доля Альфа-Банка в общем объеме всех банков, участников госпрограммы, достигла 41% от общего числа заключенных кредитных договоров, на текущий момент Альфа-Банк – первый по каждому из указанных показателей.

«Зонтичное поручительство взывает большой интерес у предпринимателей из-за его удобства и доступности. Наша цель — помочь как можно большему числу предпринимателей. Мы увидели массовый спрос и оперативно автоматизировали процесс выдачи кредитов по данной госпрограмме. Получение решения по кредиту до 50 млн руб. занимает несколько минут с выдачей денег на расчетный счет компании в течение одного дня. Поручительство предоставляется предпринимателям бесплатно, а сам кредит выдается по сниженной процентной ставке», — рассказала Марина Полякова, руководитель департамента развития кредитования малого бизнеса Альфа-Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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