Альфа-Банк повысил ставки вкладам до 12,5%

С 1 сентября Альфа-Банк повысит ставки по всем вкладам.

– Самая высокая ставка составит 12,5% — для всех, кто откроет Альфа-Вклад Максимальный.Кроме того, по Альфа-Вкладу Максимальному будет предложен новый срок: его можно будет открыть на 4 месяца со ставкой 11,3% и 11.4% для клиентов Альфа-Премиум, – говорится в сообщении банка.

Также банк повысит ставку по Альфа-Счёту — с 10% до 12% для тех, кто откроет накопительный счет впервые или кто не держал деньги на накопительных Альфа-Счетах последние три месяца. Для тех, у кого Альфа-Счет уже есть, ставка повысится с 7,5% до 9,5% и с 8% до 10% для клиентов Альфа-Премиум.