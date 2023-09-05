«Аэроклуб» провел первый выпуск ЦФА на рынке делового туризма на платформе Альфа-Банка

Компания «Аэроклуб» и Альфа-Банк провели выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе А-Токен. Это первый выпуск ЦФА в отрасли делового туризма.

ЦФА выпускаются в форме денежных требований (цифровых облигаций) как альтернатива эмиссии традиционных корпоративных облигаций. ЦФА предлагают инвесторам комфортный срок с погашением через полгода и высокую доходность в 18% годовых. Размещение доступно для частных лиц. Прием заявок на участие в размещении пройдет с 4 по 8 сентября. Объем размещения – 50 млн рублей.

«Российские компании все активней обращаются к ЦФА. Альфа-Банк обладает значительной экспертизой в этой сфере, являясь одновременно одной из крупнейших в России аккредитованных ЦФА платформ и центром компетенций по организации и структурированию размещений. Главное преимущество цифровых активов – их высокая гибкость, позволяющая удовлетворить растущие запросы бизнеса и инвесторов. Долговые ЦФА (цифровые облигации) – одна из форм ЦФА, существенно упрощающая процесс привлечения финансирования при одновременном сохранении высокого уровня защиты прав инвесторов. Инвесторы получают еще один высокодоходный и надежный инструмент, а компания – средства для развития. Ожидается, что рынок ЦФА в ближайшие годы покажет существенный рост», – рассказал Евгений Монин, руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-Банка.

«Аэроклуб» – лидер российского рынка делового туризма и ведущий поставщик ИТ-решений для отрасли. Компания обеспечивает полный спектр услуг по организации и управлению командировками, а также разработку и интеграцию технологических решений, позволяющих полностью автоматизировать процесс командирования от заявки до финансовой отчетности и BI аналитики. В числе клиентов – компании из IT и телекома, металлургии, фармацевтической и химической отрасли.

Платформа цифровых финансовых активов А-Токен, разработанная на базе Альфа-Банка, является одной из крупнейших в России. По состоянию на сентябрь 2023 году на платформе состоялось 13 выпусков ЦФА совокупным объемом более 5 млрд рублей. Альфа-Банк (платформа А-Токен) включен в реестр операторов информационных систем.