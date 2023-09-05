С 1 по 30 сентября в Примсоцбанке пройдёт акция для держателей всех дебетовых карт

С 01 по 30 сентября 2023 года в Примсоцбанке пройдёт акция для держателей всех дебетовых карт (кроме S7). Клиентам банка вернётся 10% кэшбэка за покупки в выбранной категории товаров.



Выбрать категорию, на которую будет начисляться кэшбэк, можно один раз в период с 01 по 15 сентября, в личном кабинете интернет-банка «профиль» - «оформить новое заявление» - раздел акции «выбери свой кэшбэк в сентябре» или по ссылке https://lp.faktura.ru/linkspage/createDocument?documentId=177676857687 .

Для клиентов банка доступны следующие категории:



• Кафе и рестораны (MCC 5811, 5812, 5813)

• Красота (MCC 5977, 7230, 7297, 7298)

• Техника (5722, 5732)

• Спорт (5655, 5940,5941)

• Цветы (5193, 5992)

• Фастфуд 5814

• Транспорт (4111,4131)

• Такси.



Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.



Отметим, минимальная сумма выплаты – 10 рублей, максимальная 2000 рублей. Выплата кэшбэка произойдет до 15.10.2023.



Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.