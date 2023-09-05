Баста — герой новых историй Альфа-Банка

Альфа-Банк представил героя ТВ-кампании про умных и свободных — людей, которые создают сервисы банка и пользуются ими. Таким героем стал музыкант и продюсер Василий Вакуленко, Баста.

Баста уже давно с Альфа-Банком — как клиент и предприниматель, доверивший банку свой бизнес.

Теперь он появится в имиджевой кампании Альфа-Банка и станет героем новых креативных проектов. Также Баста примет участие в АЛЬФА-КОНФЕ в Нижнем Новгороде и Москве — серии масштабных мероприятий для предпринимателей, которые проходят по всей стране.