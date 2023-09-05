РСХБ отменил комиссию за оплату услуг ЖКХ в малых городах

Теперь каждый житель малых городов (численностью менее 50 тысяч человек) может беспроцентно оплачивать коммунальные платежи в отделениях Россельхозбанка.

По данным переписи населения 2020 года более десятой части всего населения России проживает в малых городах. Повышение качества жизни и доступности финансовых услуг на малонаселенных территориях является одним из приоритетных направлений развития национальной экономики. Для улучшения условий жизни населения малых городов и их обеспечения необходимыми финансовыми услугами Россельхозбанк запускает акцию и отменяет комиссию за оплату услуг ЖКХ через отделения банка до 31 мая 2024 года.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необязательно быть клиентом РСХБ. Оплатить коммунальные услуги и другие ЖКХ платежи может любой житель малонаселенного пункта. Достаточно посетить отделение банка и обратиться с квитанцией в кассу. Работник офиса самостоятельно заполнит все реквизиты, а клиент сможет внести оплату как наличными, так и картой любого банка, а по завершении операции выдается чек.

«Ранее беспроцентная оплата услуг ЖКХ была доступна жителям крупных населенных пунктов, где каждый имеет стабильное интернет соединение и доступ в мобильный банк. Однако теперь финансовые услуги станут ещё доступнее для бόльшего количества жителей нашей страны, поскольку отделения РСХБ можно найти даже в самых маленьких населенных пунктах России», - прокомментировала Елена Волосевич, директор Департамента развития розничных продуктов и процессов.

Россельхозбанк непрерывно расширяется свою филиальную сеть и оказывает финансовые услуги в большинстве населённых пунктов страны. Банк обеспечивает 100% доступность финансовых услуг на сельских территориях и входит в первую тройку по размеру филиальной сети: 66% из полутора тысяч отделений расположены в малых населённых пунктах.