«Цифра банк» улучшил условия международных переводов

«Цифра банк»* ввел с 1 сентября улучшенные условия по переводам в иностранные банки для пользователей мобильного приложения.

– Теперь вне зависимости от суммы перевода и пакета обслуживания максимальная комиссия ограничена 10 тыс. рублей, – говорится в сообщении.

Комиссия не начисляется на переводы в «Банк Фридом Финанс Казахстан» в размере от 25 тыс. до 250 тыс. рублей в зависимости от пакета обслуживания.

«Цифра банк» продолжает работу по улучшению условий переводов в мобильном приложении. С 7 сентября вступают в силу изменения в тарифы банка: